GAMOU TIVAOUANE 2024 | THÈME AXÉ SUR UN RETOUR AUX VALEURS NOBLES DU PROPHÈTE MUHAMMAD PSL (CELLULE ZAWIYA TIJANNYA)

La célébration du Gamou de Tivaouane, commémorant la naissance du Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui), se déroulera cette année dans la nuit du 15 au 16 septembre 2024. Cette édition s’inscrit dans un contexte particulier, mettant en avant une thématique inspirée du Hadith du Prophète : « J’ai été renvoyé pour parfaire les nobles valeurs. »



Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, président cellule Zawiya Tijannya, a souligné que la programmation de cette année sera axée sur cette thématique dans ses dimensions spirituelle, scientifique et culturelle. Le Khalife souhaite ainsi orienter les célébrations vers une profonde réflexion sur les valeurs morales et éthiques prônées par le Prophète.



« Ce thème arrive à un moment crucial dans notre société, marquée par des passions dévorantes et un affaiblissement des principes moraux fondamentaux », a expliqué Serigne Abdou Hamid Sy.



Il a également évoqué les inquiétudes de Seydi Hadj Malick Sy quant à la lenteur de la révélation des valeurs essentielles pour l’humanité, telles que la bénédiction, l’amour, la compassion, la justice, et d’autres vertus, comme l’a rappelé le Khilassou Zahab.



L’objectif de cette célébration est de réaffirmer les responsabilités collectives pour une éducation aux valeurs incarnées par le Prophète, tout en soulignant l’importance de la répétition comme méthode pédagogique pour éviter la dissolution des principes moraux dans la société.



Cette édition du Gamou sera également marquée par des messages significatifs du Khalife à l’intention de la communauté musulmane du Sénégal et au-delà, promettant un retour aux valeurs fondamentales de l’Islam.

























































Rts