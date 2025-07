GÉNÉRATION FOOT REMPORTE LA COUPE DU SÉNÉGAL 2025 DANS UNE FINALE HISTORIQUE AU STADE LÉOPOLD SÉDAR SENGHO

Dans une ambiance survoltée et un stade Léopold Sédar Senghor flambant neuf, Génération Foot a décroché, ce dimanche, sa troisième Coupe du Sénégal en s’imposant 1-0 face au Jaraaf de Dakar. Une victoire méritée et symbolique pour les Grenats, déjà vainqueurs en 2015 et 2018.



Cette finale revêtait une dimension particulière : elle marquait le grand retour du football au mythique stade Léopold Sédar Senghor, sept ans après sa fermeture pour rénovation. Les tribunes pleines, les chants, les couleurs et l’énergie du public ont offert un décor à la hauteur de l’événement.



Sur le terrain, le match a été intense, engagé et rythmé. Pourtant, c’est contre le cours du jeu que Génération Foot a ouvert le score dès la 15e minute. Une interception d’Ibrahima Diallo au milieu de terrain a permis à Abdoulaye Agne Ba de décocher une frappe imparable, laissant le portier Cheikh Ndoye sans réaction. Ce but restera l’unique réalisation de la rencontre.



Malgré une domination du Jaraaf en seconde période et plusieurs tentatives de revenir au score, la solidité défensive et l’organisation tactique de Génération Foot ont permis de conserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final.



Le trophée a été remis aux champions par le Premier ministre Ousmane Sonko, ajoutant un cachet solennel à ce sacre historique. Cette victoire vient couronner une saison remarquable pour Génération Foot et confirme une fois de plus son statut de pilier du football sénégalais.















































Rts