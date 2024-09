GESTION BUDGÉTAIRE DU RÉGIME DE MACKY SALL | OUSMANE SONKO N’A PAS MACHÉ SES MOTS

Lors d’une dun point de presse sur l’etat des lieux sur la situation du pays, le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement critiqué la gestion budgétaire du gouvernement précédent, accusant les autorités sortantes d’avoir manipulé les chiffres publics et dépensé de manière irresponsable des fonds destinés aux exercices futurs. Ces révélations soulèvent des inquiétudes sur la transparence financière et la situation budgétaire actuelle du pays.



Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots en dénonçant ce qu’il considère comme des mensonges de la part du régime précédent. Il a déclaré :« Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et à ses partenaires en falsifiant les chiffres publics et en fournissant des données erronées. »



Cette affirmation laisse entendre que les précédentes administrations ont délibérément maquillé la réalité financière, compromettant ainsi la confiance des partenaires internationaux et l’équilibre budgétaire du Sénégal.



En plus de ces révélations de falsification des données, Ousmane Sonko a révélé que le gouvernement précédent aurait utilisé des fonds destinés à l’année suivante : « Le régime précédent a dépensé 600 milliards qui ne devaient être utilisés qu’à partir du 1er janvier 2024, mais qu’il a dépensés avant notre arrivée. »



Cette dépense anticipée de 600 milliards de francs CFA représente un coup dur pour les finances publiques et complique la gestion du budget pour l’année 2024. Ces fonds étaient prévus pour couvrir des besoins essentiels à partir de janvier 2024, mais ont été utilisés par le précédent régime, privant ainsi le nouveau gouvernement de ressources cruciales pour démarrer son programme de réformes.



« Les responsables devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont plongé le pays dans cette situation » selon le premier ministre



Ces révélations posent de sérieux défis pour la nouvelle équipe au pouvoir. Le gouvernement d’Ousmane Sonko devra non seulement rectifier les erreurs du passé, mais aussi restaurer la confiance des citoyens et des partenaires financiers. Le Premier ministre a exprimé sa volonté de remettre de l’ordre dans les finances publiques et d’assurer une plus grande transparence dans la gestion de l’État.







































































Rts