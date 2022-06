GMS : « Pour comprendre pourquoi il y a des bébés morts dans les hôpitaux, il faut venir au centre de santé de Grand-Dakar »

À l'occasion de la conférence de presse des agents du centre de santé de Grand Dakar, tenue ce matin au siège du Frapp, le coordonnateur de ce mouvement, Guy Marius Sagna, déplore la mauvaise gestion, les mauvaises conditions de vie du personnel de santé dans les centres de santé du Sénégal en général et de Grand Dakar en particulier.



Il affirme que ce que vivent les agents de santé de Grand Dakar c'est de la manipulation, l'exploitation... Et il pointe du doigt le président du comité du centre de Grand Dakar, et l'appelle à la raison sur sa justice à deux vitesses. « Pour comprendre pourquoi il y a des bébés, Astou Sokhna qui sont morts dans les hôpitaux, il faut venir au centre de santé de Grand-Dakar », a déclaré le leader de Frapp, Guy Marius Sagna.



Il terminera par interpeller la population sénégalaise en général et celle de Grand-Dakar en particulier à venir en aide les agents de santé de cette structure.