GO: Aura ton assez de courant électrique avec le TER?

Le TER n’aura-t-il pas un impact sur notre production de courant électrique déjà lourdement déficitaire? Ce qu’on sait en tout cas, c’est que le train est bien moins énergivore que les autres moyens de transport en commun. A titre de comparaison, le bus consomme entre 80 et 400 Wh pour 1 km parcouru par passager et l’avion entre 450 et 500 watt. Aujourd’hui, le train est le moyen de transport le plus utilisé après l’avion. Il permet chaque année de transporter à travers le monde des millions de passagers et des milliers de tonnes de marchandises.

Quelle est la consommation d’un train classique et existe-t-il des alternatives plus économes ? Plusieurs types de trains circulent actuellement et les chiffres de la consommation énergétique sont donc différents selon le modèle.

Pour obtenir une fourchette de consommation, il faut donc prendre en compte la puissance maximale des motrices d’une rame, la capacité de personnes qu’il peut contenir et le taux d’occupation moyen du train. Pour un train classique, on peut considérer qu’il consomme entre 60 et 100 Wh pour 1 km parcouru par passager.

