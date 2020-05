GRÂCE ACCORDÉE À AMADOU WOURY DIALLO : VERDICT DE LA COUR SUPRÊME CE JEUDI

L’affaire Amadou Woury Diallo, du nom de ce ressortissant guinéen impliqué dans un trafic de faux médicaments et gracié alors qu’il avait fait appel de sa condamnation n’a pas connu son épilogue. Elle va revenir à la surface, ce jeudi, à la faveur d’un recours introduit par le procureur de Thiès. Ce dernier, informe le journal "Les Echos", a saisi la Cour suprême suite à la décision du juge d’Appel de Thiès, Souleymane Teliko, qui avait condamné Amadou Woury Diallo et Bara Sylla à 5 ans et 7 ans de prison ferme. Ce, après avoir écarté le décret graciant Woury Diallo. La Cour suprême se prononce aujourd’hui. Pendant ce temps, Amadou Woury Diallo est loin du théâtre des évènements, seul Bara Sylla est gardé en prison.



