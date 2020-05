GRAND FORMAT / Cheikh Ba : "Mon ambition pour la Médina... La mairie, cela dépend..."

Cheikh Ahmed Tidiane Ba dit tout dans Grand Format sur Dakaractu. De la CDC à la mairie de la Médina en passant par la gestion du covid-19 par l'État, le responsable politique met à nu les politiques mises en place pour changer le vécu des sénégalais en général et Médinois en particulier, non sans jeter une pierre dans le jardin de Bamba Fall : " le maire a l'obligation de faire un bilan. Nous, notre rôle c'est d'avoir des programmes et une vision. Je ne suis pas demandeur pour être candidat à la municipalité, mais si les Médinois veulent me porter, on verra le meilleur scénario", dira le Directeur Général de la caisse de dépôt et de consignation qui reconnaît le déficit de communication de sa boîte et compte s'appuyer sur des piliers incontournables pour faire connaître davantage la CDC aux sénégalais.

Cheikh Ba qui revient sur le parcours de beaucoup de modèles de réussite dans son quartier, mise sur des projets et autres actions sociales pour promouvoir de futurs champions capables de porter et de booster le développement. Il est l'invité de Samba Ardo...

ACTUALITÉ