GRANDE MOSQUÉE MASSALIKOUL JINAAN | LA COMMUNAUTÉ MOURIDE VA CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DU RETOUR DE CHEIKH AHMADOU BAMBA À TOUBA

La communauté mouride se prépare à célébrer ce dimanche à la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan le centenaire du retour de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba à Touba, marquant ainsi cent ans depuis ce voyage historique.



Le comité d’organisation a annoncé en conférence de presse que cet événement sera célébré dans toutes les localités du pays, soulignant l’importance de ce centenaire pour la communauté mouride. À Dakar, la célébration revêt une importance particulière, comme l’a expliqué Mbackiyou Faye, représentant du Khalife. Il a souligné que Dakar est prépondérante dans le mouridisme, car Serigne Touba y a séjourné lors de son départ vers l’exil.



Des animations culturelles auront lieu dans l’enceinte de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan. Une série de conférences traitant des questions d’environnement, d’éducation, de développement économique et social, ainsi que des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Une grande exposition sera également organisée pour cette commémoration.



La célébration de ce centenaire est une occasion de réfléchir sur l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba et de réaffirmer les valeurs et les enseignements qu’il a laissés. Les conférences et les expositions prévues permettront de discuter de sujets pertinents pour la communauté et de promouvoir les idéaux du saint homme.



Ce centenaire est non seulement une célébration religieuse et culturelle, mais aussi un moment de rassemblement et de renforcement de la foi et de l’identité mouride.

































































Rts