GRÈVE DE COMMERÇANTS CONTRE LES NOUVELLES MESURES DE DÉDOUANEMENT, À PARTIR DE CE LUNDI

L’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) compte décréter 72 heures de grève à partir de ce lundi sur l’ensemble du territoire national, en protestation contre les nouvelles dispositions en matière de dédouanement.



Papa Modou Guèye, chargé de communication de cette association, en a fait l’annonce, dimanche, au sortir d’une réunion avec des commerçants de Tambacounda (est), dans le cadre d’une tournée d’information, de sensibilisation et de vulgarisation des activités de l’ACIS.



"Nous rencontrons beaucoup de problèmes pour sortir nos marchandises du port et les acheminer sans problème. Il est prévu l’installation, au niveau des aéroports et du Port autonome de Dakar, d’un système de dématérialisation et des valeurs correctionnelles au niveau du dédouanement", a souligné M. Gueye.



Selon Papa Modou Guèye, le secteur informel aurait aimé être davantage associé à la mise en place du nouveau dispositif, compte tenu de son poids dans l’économie nationale.



Il reconnaît toutefois que des discussions ont été entamées avec les autorités concernées, sans que les deux parties parviennent selon lui à un consensus.



De même, l’Association des commerçants et industriels du Sénégal compte lutter dans le même temps contre l’insalubrité dans les marchés, l’insécurité, "les déguerpissements abusifs sans mesures d’accompagnement", etc.



Au niveau régional, les membres de l’association ont retenu de se réunir sur cette annonce de grève pour prendre les dispositions nécessaires.



















aps