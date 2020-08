GRÈVE DU SYTJUST : VERS UN APAISEMENT DE LA SITUATION

Après plus de deux mois de grève, le Syndicat des travailleurs de la Justice a, ce lundi, dans l’après-midi, rencontré le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Me Malick Sall. Une rencontre qui a duré plus de 6 tours d’horloge. Dans un communiqué conjoint signé par le ministre et le secrétaire général du Sytjust, Me Aya Boun Malick Diop, il a été convenu que le ministre de la Justice « s’engage à tout mettre en œuvre pour accomplir toutes les diligences à l’effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020, un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en œuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par le comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août 2020 ».



Mieux, le document de presse indique que « ledit comité poursuivra l’étude et la préparation des projets de textes concernant les statuts des travailleurs de la justice, l’assiette du fonds commun des greffes ». Cependant, pour faciliter la mise en œuvre de ces engagements, Me Malick Sall demande au Sytjust de suspendre son mot d’ordre de grève avant la tenue de la réunion du comité prévue le 27 août 2020. Le Sytjust s’engage à soumettre la requête à la base. Une déclaration sera faite dans les prochains jours.







































































