GUÉRI, ALIOU SALL REND HOMMAGE À Pr SEYDI ET EVOQUE LES CONDITIONS EXTRÊMES DANS LES HÔPITAUX

Testé positif au coronavirus le 26 mai dernier, le maire de Guediawaye et frère du président de la République est désormais guéri. Comme pour l’annonce de sa contamination, c’est lui-même qui a livré la nouvelle au public à travers un message sur sa page Facebook, révélant aussi que quatre membres de sa famille étaient dans la même situation (une de ses épouses avait été testée positive le même jour que j’ai) et sont désormais hors de danger.



Libre de rentrer chez lui après trois semaines d’hospitalisation, l’édile de la Ville de Guediawaye a ainsi adressé un message de remerciements à l’endroit du personnel soignant, notamment de l’hôpital Dalal Jamm où il avait été interné un premier temps, ainsi que le service de réanimation de l’hôpital Principal où il aurait également été admis pendant quelques jours.



Aliou Sall a également rendu un hommage appuyé au Pr Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann et coordonnateur de la riposte sanitaire dans les centres de traitement des épidémies. « Chers compatriotes, je reviens, par le Seul Pouvoir d’Allah SWT, vous informer qu’après plusieurs tests négatifs successifs, des membres de ma famille auparavant positifs à la Covid 19 (4 au total) et moi-même, avons été déclarés guéris à différentes dates, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. C’est l’occasion pour moi de remercier les administrations et surtout le personnel médical et paramédical, de l’hôpital Dalal Diam de Guediawaye et de l’Hopital Principal de Dakar (le service de réanimation). Ils ont été disponibles, généreux et professionnels malgré des conditions de travail visiblement extrêmes. Le professeur Seydi a agi envers ma famille et moi-même, quotidiennement, comme le frère qu’il est. Sa disponibilité vis à vis de ses patients et vis à vis de ses propres collègues m’a confirmé sa générosité exceptionnelle. Je saisis aussi l’occasion pour remercier ma famille proche et mes amis pour la très grande solidarité qu’ils m’ont manifestée tout au long de cette difficile épreuve. Entre tous, je distingue le Président Macky Sall, que Dieu a distingué Ma Cha Allah ».

























































emediasn