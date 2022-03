GUERRE EN UKRAINE: CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA NOUVELLE ALLOCUTION D'EMMANUEL MACRON

Après une première adresse à la Nation, il avait promis de reprendre la parole devant les Français. Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois expliqué, ce mercredi, sur sa gestion de la guerre lancée par la Russie en Ukraine et ses conséquences. Voici les principales annonces de cette allocution télévisée



• Poutine "a choisi la guerre", mais la France "n'est pas en guerre avec la Russie"



Emmanuel Macron a dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme une guerre "nourrie d'une lecture révisionniste de l'Histoire de l'Europe". "La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur", "cette guerre n'est pas un conflit entre l'Otan et la Russie" et "encore moins une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge", a-t-il ajouté.



"Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie", a insisté Emmanuel Macron. "J'ai choisi de rester en contact, autant que je le peux et autant que c'est nécessaire, avec le président Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes" et "pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons", a déclaré le chef de l'État.



• "La France prendra sa part" dans l'accueil de réfugiés



"Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe", a noté Emmanuel Macron - le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine pour les pays voisins a encore bondi pour atteindre presque 836.000 personnes à la date de mardi, selon le dernier recensement du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.



"La France prendra sa part", a déclaré le chef de l'État. "Nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol." Le président de la République a également salué les élus qui ont d'ores et déjà lancé des initiatives pour "accueillir dans les meilleurs conditions" les Ukrainiens qui viendraient en France.



• La croissance française va être "immanquablement" affectée



Le président de la République a annoncé un "plan de résilience économique et social" et une "amplification des investissements dans la défense" afin de répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine, qui vont "immanquablement" affecter la croissance du pays.



"Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent d'importations de matières premières venant de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays", a-t-il expliqué. Le conflit aura donc des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français avec "demain le prix du plein d'essence, de la facture de chauffage, le coût de certains produits qui risquent de s'alourdir encore".



• Énergie, défense... Un sommet européen se tiendra les 10 et 11 mars à Versailles



L'Europe va prendre une nouvelle dimension. C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron. Nous ne pouvons plus dépendre des autres et notamment du gaz russe pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines" a expliqué le président, affirmant sa volonté d'une "stratégie d'indépendance énergétique européenne".



"Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer", ou encore nous défendre, a poursuivi le chef de l'État, en annonçant un prochain sommet européen sur ces thèmes les 10 et 11 mars à Versailles.



• L'Europe vit un "changement d'époque"



"Les jours qui viennent seront de plus en plus durs". Devant les 3 drapeaux (français, européen, ukrainien), Emmanuel Macron a annoncé ce soir des jours sombres, voire un "changement d'époque".



"La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou à nos livres d'histoire, elle est là sous nos yeux", a-t-il poursuivi. "La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis. Elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant."



• Le "débat démocratique" français aura lieu malgré tout



Toujours pas officiellement candidat, Emmanuel Macron a cependant conclu son allocution en évoquant la prochaine élection présidentielle. La guerre menée par la Russie en Ukraine "vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale", a estimé le chef de l'État, en assurant que "le débat démocratique" français se tiendrait malgré tout. "Je sais pouvoir compter sur vous", a-t-il lancé à l'intention des Français.