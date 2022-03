GUERRE EN UKRAINE: EMMANUEL MACRON S'EXPRIMERA CE MERCREDI À 20 HEURES

Dans son allocution du jeudi 24 février, Emmanuel Macron avait pris l’engagement de tenir informés les Français de l’évolution de la situation en Ukraine. Il s'exprimera ce mercredi à 20 heures dans une allocution solennelle.



Sur le terrain, l'armée russe a affirmé s'être emparée de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays. Pendant ce temps, Moscou intensifie son offensive en frappant Kiev et la seconde plus grande ville du pays, Kharkiv.



De son côté, dans son discours sur l'état de l'Union, Joe Biden s'en est pris dans la nuit à Vladimir Poutine, un "dictateur" qui est "plus isolé que jamais". "Nous sommes prêts, nous sommes unis", a martelé le président américain.



"Nous serons sans faiblesse"

Le 24 février, dans les premières heures du conflit, Emmanuel Macron avait promis que la France et ses alliés décideraient de sanctions contre la Russie "à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable".



"Nous serons sans faiblesse" lors des décisions qui seront prises lors du G7 et du Conseil européen avait ajouté le président, avertissant les Français que cet "acte de guerre" aura "des conséquences profondes, durables sur nos vies et la géopolitique de notre continent".