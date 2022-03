GUERRE EN UKRAINE: LES BARRICADES SE MULTIPLIENT À KIEV DANS L'ATTENTE DE L'OFFENSIVE RUSSE

Le calme avant la tempête? Les rues se vident et les barricades se multiplient dans la ville de Kiev ce dimanche, alors que la capitale ukrainienne se prépare à l'arrivée des forces russes, désormais situées à moins de 20 km de la ville, au onzième jour de l'invasion russe en Ukraine.



Blocs de béton et sacs de sable

L'étau semble se resserrer de façon inexorable autour de la capitale, alors que les forces russes tentent de l'encercler depuis plusieurs points, sans succès jusqu'à maintenant.



Les barrages mis en place dans les rues sont de plus en plus importants. De grandes croix métalliques trônent sur l'une des plus grandes avenues de la ville ukrainienne, près de Maïdan, la place centrale de Kiev. Elles doivent permettre d'empêcher les chars russes de progresser.



De gros blocs de béton et des sacs de sable ont aussi été installés samedi près de la place Maïdan. Dessus de grandes inscriptions ont été taguées en jaune:



"Gloire à l'Ukraine!"

Des hommes armés montent également la garde près des barricades. Ils sont chargés de garder le sous-terrain qui est situé sous la place.



Les Ukrainiens déterminés

Dans les rues, seulement quelques piétons sont visibles et peu de voitures. Un homme, cigarette à la bouche et sac en plastique à la main, est l'un des rares habitants à s'aventurer dehors. Généralement, les personnes qui quittent leur domicile actuellement, essayent soit, comme lui, d'aller faire des courses, soit d'aller à la gare.



Malgré l'arrivée de plus en plus proche du danger, les Ukrainiens apparaissent résolus. Les personnes rencontrées par BFMTV l'affirment: elles resteront ici pour affronter les Russes lorsque ces derniers auront lancé l'assaut sur la capitale.