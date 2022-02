GUERRE EN UKRAINE: OÙ EN EST-ON DES COMBATS, AU CINQUIÈME JOUR DU CONFLIT?

Au cinquième jour de la guerre en Ukraine, Kiev a fait état d'un "ralentissement" de l'offensive russe, dont "l'objectif principal" est la capitale, tandis que Moscou affirme avoir progressé dans le sud du pays. Voici une carte résumé de la situation, réalisée à partir du dernier bilan de l'Institute of the Study of War, un think tank américain, daté de dimanche soir.



Kiev résiste

D'après les forces ukrainiennes, l'armée russe a tenté dans la nuit de dimanche à lundi de prendre d'assaut la capitale mais les attaques ont été repoussées, notamment dans la localité de Slobojanski, au sud-est de Kiev.



L'armée russe a assuré de son côté que les civils pouvaient quitter "librement" Kiev et accusé le pouvoir ukrainien de les utiliser comme "boucliers humains", laissant planer le spectre d'un assaut de grande envergure.



Odessa visée

La bataille fait rage dans la partie sud-ouest de la mer Noire, autour des ports d'Odessa, d'Ochakiv et de Chornomorsk, selon le communiqué de l'armée ukrainienne.



Marioupol menacée

Selon Kiev, la Russie n'abandonne pas la tentative d'un débarquement naval dans la zone de Marioupol, sur la mer d'Azov. La prise de Marioupol permettrait à l'armée russe d'assurer une continuité territoriale jusqu'à la Crimée.



"Les troupes ukrainiennes vont avoir des soucis à se faire car elles vont avoir face à elles les séparatistes du Donbass (est) et derrière elles les Russes qui arrivent de Crimée", explique Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).



Kharkiv bombardée

De fortes explosions se sont produites à Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays, dont les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle après l'entrée de blindés russes dimanche à l'aube. Selon une source militaire occidentale, Kharkiv est le théâtre de violents combats et "les Russes tapent très fort et de manière de plus en plus indiscriminée".



Kherson encerclée

La Russie dit également avoir encerclé la ville de Kherson (290.000 habitants) et pris le contrôle de la ville de Berdiansk, sur la mer d'Azov, (110.000 habitants). L'armée russe affirme également contrôler "entièrement la zone entourant la centrale nucléaire de Zaporijié", dans le sud-est.