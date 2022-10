GUIGUINÉO CONSTERNÉ- Deux enfants meurent noyés dans un bassin d'eau pluviale

Des familles décimées dans le Saloum. La cause? Leurs rejetons se sont baignés ce lundi dans l'après-midi dans une zone non surveillée à Guiguinéo, qui, pour ceux qui l'ignorent encore, est l'un des 46 départements du Sénégal et des 3 départements de la région de Kaolack.



Selon des informations fiables de dakarposte, les enfants au nombre de deux se sont noyés vraisemblablement piégés par le courant de ce bassin d'eau pluviale surnommé "Kamb Ya", situé derrière le nouveau stade sur la route de Kahone.



En somme, il nous revient que les mômes, qui ne savent pas nager, ont été vite submergés avant de rendre l'âme.



Il a fallu plusieurs tours d'horloge de recherches des secouristes (sapeurs pompiers ) , dévoués corps et âmes, pour retrouver les deux corps inconscients.



Que leurs âmes reposent en paix !



















clounjay@yahoo.fr