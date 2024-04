Gabon : 685 détenus graciés dont 562 déjà libérés à Libreville

C’est en présence du gouverneur de la province de l’Estuaire Marie-Françoise Dikoumba, du Procureur général Jean Bedel Moussodou Moundounga, du Procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville André Patrick Roponat et du Commandant en chef de la sécurité pénitentiaire le Général de division Jean Germain Effayong-Onong que s’est déroulée la cérémonie de remise des ordres de mise en liberté aux personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle offerte par le Gén. Oligui Nguema par le Directeur de ladite prison Lieutenant-Colonel Telesphore Ngoussi.





Les 685 bénéficiaires appelés à tirer des leçons

C’est la Cour d’honneur de la Prison centrale de Libreville qui a servi de cadre à la cérémonie de remise d’OML aux détenus répondant aux critères de grâce présidentielle décidée par le Président de la Transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Donnant lecture dudit texte, la responsable du Greffe a souligné que seuls les auteurs de délits mineurs et de crimes en cours de purge ont été pris en compte. Il en ressort donc 685 éligibles à Libreville. Les 315 autres à l’intérieur du pays. Une mesure saluée par André Patrick Roponat éberlué par les améliorations de conditions de détention réalisées à sans famille.



Le procureur de la République n’a pas manqué de mettre en garde les bénéficiaires contre la récidive. Dans le même sens, Marie-Françoise Dikoumba s’est dite touchée par le fait que le « Président de la République a bien voulu mettre en exergue son rôle social de père de la nation ». Pour sa part, le Général de division Jean Germain Effayong-Onong a saisi l’occasion de rappeler aux heureux bénéficiaires que « le coup de libération a atteint toutes les sphères de la nation. Hier, personnes en conflit avec la loi, aujourd’hui vous faites l’objet de la joie au même niveau que vos proches ». Tout en les exhortant à redevenir des « citoyens exemplaires ».



La reconnaissance des détenus libérés envers le Gén. Oligui Nguema

S’ils ne sont finalement que 562 détenus libres de tous mouvements sur 685 graciés à Libreville , il n’en demeure pas moins que cette promesse faite en décembre 2023 et tenue ce 1er avril 2024, est de nature à redonner une chance de se reconstruire et de se réinsérer dans la société à ces personnes jadis privées de liberté pour s’être mises en porte à faux avec la loi. Ayant tiré des leçons de cette période de sanction, Yvan a promis devenir un outil de sensibilisation afin de dissuader les jeunes à se livrer aux actes déviants qui pourraient les conduire derrière les barreaux.



Dans la même veine, Clémentine Nyingone Nguema, écrouée pour escroquerie, a remercié le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour la pensée envers cette catégorie de compatriotes qui méritent de participer également à la reconstruction du pays. À ce propos, elle a d’ores et déjà annoncé que « je voudrais me reconstituer. Je voudrais vraiment apporter ma pièce à l’édifice nouveau et être actrice. Comme toutes ces femmes que j’ai vues à la télévision ». Il est judicieux de préciser que les 123 autres personnes bénéficiaires de la bonté du Chef de l’État ont obtenu une réduction de peines pour leur bonne conduite en milieu carcéral.







































Gabon Média