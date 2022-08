Gabrielle Kane : «Ce qu’une ministre m’a dit lorsque je lui ai demandé de soutenir Adji Sarr»

Gabrielle Kane informe que si elle s’implique dans l’affaire Adji Sarr, c’est parce que la masseuse a sollicité son soutien après l’éclatement de l’histoire de viol et menaces de mort qui l’oppose à Ousmane Sonko. «Quand Adji Sarr, le 19 septembre (2021, Ndlr), est venue frapper chez moi et qu’elle était dans un état déplorable, toute la République était au courant et les tenants du pouvoir avaient tous éteint leurs téléphones», rembobine l’activiste dans un entretien paru ce mardi dans le journal Source A.



Gabrielle Kane affirme avoir recueilli et aidé la masseuse à l'époque. Sans l'appui des autorités. Elle révèle : «Quand je suis allée voir la ministre de la Femme pour lui demander de nous aider parce que moi, je prends en charge entièrement Adji Sarr- je peux vous montrer les factures-, elle m’a dit : ‘Gabrielle, je ne peux pas me mêler de ça. J’ai un mari et des enfants’.»



Gabrielle Kane ajoute : «Personne ne l’a aidée. J’ai été obligée de la mettre chez moi. Je n’allais pas la laisser dehors. Où étaient-ils (les responsables du pouvoir qu’on entend se prononcer en ce moment sur l’affaire Sonko/Adji Sarr) quand elle était dans la rue ? Notre association est la seule à l’avoir soutenue.»















































