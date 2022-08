Gabrielle Kane reçoit les prières et bénédictions de Thierno Samassa et des érudits du Fouta

Après Touba, Gabrielle Kane s’est rendue à Ourrossogui où l’hôpital régional a été inondé par les fortes pluies de ces derniers jours. Avec son association, la féministe à remis un conteneur de matériels médicaux au Directeur de l’hôpital, Docteur Guèye en présence des membres du district sanitaire de la commune et du Président du Conseil d’Administration.

La féministe a, par la suite, fait le tour des communes de Dabia Odeji, Pété et Bokké pour visiter les dispensaires qu’elle avait déjà équipé l’année dernière.

Le nouveau centre de santé de Thilogne a aussi reçu une visite de courtoisie de la jeune dame qui ne manque pas de projets pour la région dont elle est originaire.

Comme à Touba, Gabrielle Kane a été reçue par plusieurs autorités religieuses du Fouta, Thierno Aliou Thiam de Ourrossogui, Thierno Cheikh Niang de Boynadji, et l’influent Thierno Samassa de Matam.

Ce dernier a accordé un tête-à-tête exceptionnel à la féministe venue le rencontrer à son domicile. Le marabout à rappelé à la féministe l’érudit qu’était son grand père et les liens forts qui les ont liés, faisant ainsi d’elle « une enfant de la maison qui sera toujours accompagnée de prières ».

L’ensemble de ces autorités religieuses ont remercié et encouragé la féministe et son association pour ses actions dans le Fouta et ailleurs avant de lui assurer leur soutien et leurs prières. À noter que la dame au coeur d'or, pour paraphraser l'autre, sera la semaine prochaine à Kaolack où elle fera le même geste salvateur car, nous revient-il, elle entend offrir un conteneur de matériel médical au centre de santé de santé de kaolack qui sera remis au khalife général des Niassènes. Qui dit mieux?











