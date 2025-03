Gadaye : Un kidnapping déjoué de justesse, un garçon de 11 ans sauvé

Une tentative de kidnapping a secoué Gadaye vers Guédiawaye ce week-end. Un garçon de 11 ans a échappé de justesse à une tentative d’enlèvement assez recambolesque grâce à la vigilance de son oncle boutiquier et à l’intervention rapide des passants.



Un enlèvement déjoué in extremis



L’incident s’est produit en pleine journée, sous l’œil vigilant des caméras de surveillance de la boutique, qui ont enregistré toute la scène. D’après les images partagées par Senenews, un homme est sorti d’un 4×4 noir et s’est approché de l’enfant avec une attitude suspecte. Il a poursuivi l’enfant sur plusieurs mètres, essayant de l’attirer vers lui. Pris de panique, l’enfant s’est précipité dans la boutique de son oncle pour se réfugier. Le présumé kidnappeur, audacieux, a alors exigé que le boutiquier lui livre l’enfant. S’apercevant du danger, ce dernier est immédiatement intervenu, demandant des explications à l’inconnu. C’est alors que la situation a dégénéré : au lieu de répondre, le présumé ravisseur a asséné un violent coup de poing au commerçant, déclenchant une altercation.



Un suspect qui joue la folie



Alertés par la scène surréaliste, plusieurs riverains se sont précipités pour venir en aide au boutiquier. Une bagarre a éclaté alors que l’agresseur tentait désespérément de fuir. Voyant la foule se rassembler, le 4×4 noir aux vitres teintées, dans lequel des complices l’attendaient, a pris la fuite, laissant l’agresseur seul dans l’impasse. Quelques minutes plus tard, la police a été appelée et les forces de l’ordre du Commissariat de Wakhinane Nimzath sont intervenues pour interpeller le suspect.



Depuis son arrestation, le présumé kidnappeur B. Ngom tente de brouiller les pistes en adoptant un comportement erratique. Il parle de manière incohérente, débitant des phrases sans queue ni tête, comme s’il voulait simuler un trouble mental pour éviter les poursuites. Selon L’Observateur, B. Ngom est un ancien caporal de l’armée, et les enquêteurs ont retrouvé sur lui une carte professionnelle militaire. Lors de leur investigation, ils ont contacté un officier supérieur de l’armée, qui a confirmé que Ngom avait atteint le grade de caporal-chef avant d’être exclu de l’armée six ans plus tôt pour insubordination, après une bagarre publique avec un supérieur, une faute lourde qui avait entraîné sa radiation définitive.



















































Le Soleil