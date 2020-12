Gadgets alcoolisés: 4 commerçants envoyés à Rebeuss et jugés mardi pour...

Les 4 commerçants envoyés à Rebeuss sont poursuivis pour vente illégale d'alcool et mise en danger de la vie d'autrui, informe "Le Quotidien".

Il renseigne aussi qu'un autre suspect attend dans le couloir du Parquet de Dakar et fera face au procureur de la République près le Tribunal régional de grande instance hors classe de Dakar lundi, après avoir fait l'objet hier d'un retour de Parquet.

Pour rappel, cette procédure fait suite à la vente aux enfants de gadgets sous formes de pistolets et de robots contenant du jus. Ce jus, après analyses, s'est avéré contenir 6% d'alcool.

Le dossier de la vente des gadgets contenant un liquide alcoolisé sera vidé par le juge des flagrants délits mardi. Selon "Le Quotidien", au total 4 commerçants ont été placés hier sous mandat de dépôt.