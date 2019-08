Gambie : Des rebondissements dans la saisie de drogue au port de Banjul, la famille Tajideen liée au Hezbollah au cœur de l'affaire.

L’histoire de la saisie d’une cargaison de cocaïne à Banjul a connu d’importants rebondissements. Des arrestations ont eu lieu le week-end dernier et pas des moindres puisque les mis en cause interpellés par l’unité anti-stupéfiants de la Gambie appartiennent à la famille Tajideen, originaire du Liban et non de la Libye.



Selon les informations livrées par des médias gambiens dont Freedomnewspaper, Mehdi Tajideen qui est lié à Husayn Tajideen a été mis aux arrêts de même que son associé Osama Mahmoud.



Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que ce duo utilisait leur entreprise spécialisée dans l'agro-alimentaire, Laura's Food Company pour introduire de la drogue en Gambie.



Même si la quantité n’est pas encore connue, il est tout de même établi que les éléments de l’anti-drogue gambien ont saisi pas moins de 48 blocs de cocaïne. La valeur marchande n’a pas non plus été communiquée. Laura’s Food Company est détenu à 55% par la famille Tajideen tandis que le nommé Osama Mahmoud tient les 45%.



Soupçonné de servir les intérêts du Hezbollah libanais, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis depuis 1997, la famille Tajideen est dans leur collimateur. Ainsi, trois grands noms de cette famille, Ali, Kasim et Husayn Tajideen font l’objet de sanctions de la part des Américains pour « financement du terrorisme ».



Des sanctions que ces magnats libanais de l’agro-alimentaire tentent de contourner en créant des sociétés comme Laura's Food Company, pour continuer à servir de sève nourricière au Hezbollah.



Arrêté au Maroc et extradé aux États-Unis où il a fait face à un juge, Kasim Tajideen a plaidé coupable, en décembre 2018, de conspiration en vue de blanchir de l'argent, après avoir contourné des sanctions lui interdisant de faire affaire avec des entreprises américaines.







dakaractu