Gambie : Des sirops contre la toux soupçonnés d’avoir provoqué la mort de 66 enfants

Quatre sirops contre la toux sont soupçonnés d’avoir causé la mort de 66 enfants en Gambie. L’Organisation mondiale de la Santé (OMSD) a émis mercredi une alerte concernant des produits contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals. C’est le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a lui-même annoncé l' « Alerte produit médical » lors de sa conférence de presse hebdomadaire sur les enjeux sanitaires dans le monde.



Les médicaments contaminés sont des sirops qui « pourraient avoir un lien avec des lésions rénales aiguës ». Il s’agit de quatre produits : Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup. « En outre, le fabricant pourrait avoir utilisé le même matériel contaminé dans d’autres produits et les avoir distribués localement ou exportés. Un risque global est donc possible », a averti l’OMS, qui « mène une enquête avec l’entreprise et les autorités de réglementation en Inde ».



Ils pourraient circuler ailleurs en Afrique

Dans le document technique de l’alerte, l’OMS indique aussi que « l’analyse en laboratoire d’échantillons de chacun des quatre produits confirme une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables ». Le diéthylène glycol et l’éthylène glycol sont toxiques et peuvent être mortels.



Enfin, les quatre médicaments contaminés ont été identifiés en Gambie mais pourraient avoir été distribués, par le biais de marchés informels, ailleurs en Afrique. « Tous les lots de ces produits doivent être considérés comme dangereux jusqu’à ce qu’ils puissent être analysés par les Autorités Nationales de Réglementation compétentes », insiste l’OMS. Par mesure de précaution, elle recommande à tous les pays de détecter et de retirer ces médicaments de la circulation.



La Gambie, plus petit pays d’Afrique continentale, compte un peu plus de deux millions d’habitants. Près de la moitié de la population y vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.