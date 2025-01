Gambie: Le DGPN Mame Seydou Ndour reçu par le président Adama Barrow

L’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale et sa délégation ont été reçus, au palais de Banjul, par son excellence M. Adama Barrow, Président de la République de la Gambie.



A cette occasion, ils étaient accompagnés de l'IGP Seedy Mukhtar Touray, des membres de l'équipe de la direction de la police gambienne et d'autres officiers supérieurs de police. Étaient également présents, le Ministre de l'intérieur, Abdoulie Sanyang, le Conseiller à la sécurité nationale, Abubakr Sulayman Jeng, et le Conseiller spécial du Président, Momodou Sabally.



A ce titre, l’Inspecteur Général de Police Seedy Mukhtar Touray, Directeur Général de la Police nationale de la Gambie a présenté son homologue sénégalais à H. le président Barrow, l'informant des engagements fructueux qui avaient eu lieu pendant la visite. Il a souligné l'importance de la poursuite de la collaboration entre les deux forces de police.



À son tour, le DGPN a exprimé l'honneur d’avoir rencontré le Président Barrow et a adressé les salutations chaleureuses du Président du Sénégal, son excellence Bassirou Diomaye D. Faye, et du peuple sénégalais, soulignant l'amitié de longue date partagée par les deux nations.



Poursuivant, le président Barrow a salué les discussions fructueuses qui ont eu lieu au cours de la visite, en soulignant la nécessité d'une coopération renforcée dans la lutte contre la criminalité, les migrations irrégulières. Il a noté les liens culturels et historiques entre la Gambie et le Sénégal, soulignant qu'une collaboration renforcée en matière de sécurité consolidera davantage la paix et la stabilité dans les deux pays.





















































