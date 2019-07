Gambie : Un scandale d’engrais frelaté à destination du Sénégal refait surface

Un camion chargé d’engrais frelaté à destination du Sénégal a été intercepté cette semaine par des responsables du ministère de l’Agriculture gambien. L’engrais en question était stocké dans un entrepôt du ministère de l’Agriculture. Des prélèvements ont été effectués et envoyés dans un laboratoire à Dakar, selon une source. Qui indique que ce stock d’engrais en question fait l’objet d’enquête depuis 2018, pour connaitre les dessous du contrat passé entre un homme d’affaires gambien et le département de l’Agriculture. Ce scandale a été à l’origine du limogeage de l’ancien ministre de l’Agriculture gambien, Ousmane Jallow dit OJ.



Ce scandale d’engrais frelaté refait surface en Gambie, un an après la découverte de cette affaire par un groupe de journalistes. A l’époque, il a été découvert que le gouvernement a acheté à un moindre coût de l’engrais frelaté pour en distribuer aux paysans. L’affaire a suscité une levée de boucliers en Gambie. Quelques semaines après, le ministre de l’Agriculture à l’époque, Ousmane Jallow dit O.J, a été remercié. Une enquête a été ouverte.



Mais, un an après, celle-ci piétine. Cette interception de l’engrais à destination du Sénégal illustre l’incurie sur l’affaire. Le département de l’Agriculture nie toute entrave à la justice, mais insuffisant pour convaincre l’opinion. Plusieurs responsables du ministère ont été inculpés pour négligence et complot en vue de commettre un délit. Mais ils bénéficient toujours d’une liberté provisoire.



Sollicité, le ministère de la Justice n’a pas souhaité s’exprimer sur l’enquête.



















seneweb