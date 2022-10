Gamou 2022 - Moustapha Sy encense Barthélémy Dias qui lui a offert 5 millions f cfa en sus d'autres " berndés" et fait hors sujet.

Le leader des Moustarchidies donne-t-il raison à ceux qui pensent que le Maouloud est un " bida", autrement dit une cérémonie proche du paganisme ?

En tout cas, il leur donne du grain à moudre.

Car, lors de la célébration du Maouloud cette année, il est vraiment passé à côté de son sujet.

Le Gamou est une occasion privilégiée pour rendre hommage au " meilleur des hommes ", au sceau des prophètes, Nabiyoul Rahma Seydouna Mohamed (PSL) et, à l’occasion, rappeler son parcours que nul autre n’aurait pu accomplir, dire les vrais préceptes de son message, le Coran et se souvenir du fondateur de la Tidjaniya Cheikh Ahmed Tidjane Chérif Al Fassi et ses successeurs dont l’un des plus illustres n’est autre que Maodo Malick Sy, son ancêtre.



"Mustaf", pour paraphraser l'autre, n’a fait qu’encenser ses "partenaires" de Yewwi, plus particulièrement Barthélémy Dias qui lui a offert un chèque de 5 briques de nos pauvres sous dévalués et plusieurs dizaines de bœufs. Tiens, d’ailleurs quand a-t-il commencé à faire les éloges de Barth et de Khalifa Sall ? Car, même lorsque l’ancien maire de Dakar a eu maille à partir avec la justice, Moustapha Sy avait promis que si on l’envoie en prison il ira se constituer prisonnier à Reubeuss. Au finish, il n’a rien fait de ce qu’il avait promis, "fourass, kheudeeenn, nada, gneentee, dara, touss ! ".

Khalifa a vécu tout seul son calvaire dans les lugubres dédales de la citadelle de Rebeuss, dans l'univers abscons de cette célèbre prison et Serigne Moustapha est resté muet comme une tombe quand il a été emprisonné.

En oubliant de parler du vrai Gamou et de sa signification profonde, il s’est quasiment mis en marge de la Tidjniya dont tous les guides àTivaouane comme dans tous les foyers religieux (Médina Baye, Touba, Yoff, etc), à cette occasion, n’ont fait que parler de Dieu, du Prophète, de Seydina Cheikh Tidiane Chérif Al Fassi et de ses illustres successeurs dont son grand-père.









clounjay@yahoo.fr



Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte