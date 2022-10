Gamou: Les assurances de Birane Ndour au Khalife General des tidianes

"Pour la célébration du Gamou de cette année qui coïncide avec le centenaire de Mame Maodo, le Groupe Futurs Médias a encore déployé des moyens particuliers pour une couverture exceptionnelle. La TFM, la RFM, L’observateur, iGFM et tous les supports de communication digitale du Groupe Futurs Médias sont déployés, depuis plusieurs jours, dans la ville sainte. Près d’une centaine d’agents sont également sur place pour vulgariser au mieux l'évènement. Il faut noter que le Gamou de cette année est exceptionnel car il coïncide avec le centenaire de Mame Maodo. A travers nos supports, les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs et les internautes pourront suivre en live le Gamou. Et c'est c'est tout cela que nous sommes venus temoigner au Khalife”, a-t-il affirmé au sortir de sa rencontre avec le représentant du Khalife.



Le Patron de GFM a également déclaré que Serigne Mbaye Abdou a, au nom du Khalife Général des tidianes, « prodigué des conseils et orientations parce qu’il écoute et suit les médias ».

















Igfm