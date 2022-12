Gamou Pire 2022 : Le Khalife Serigne Mansour Cissé préconise la fermeture des réseaux sociaux

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 11 Décembre 2022 à 22:26

Lors de la commémoration de la naissance du Prophète PSL à Pire dans le département de Tivaouane, le Khalife, Serigne Mansour Cissé, est revenu sur les nombreux maux qui doivent interpeller la conscience collective des sénégalais, des guides religieux et surtout de l’État. Ce, particulièrement, du fait de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et dans le traitement de l'information par la presse.

Dans l'intérêt de tous et pour la stabilité du pays, Serigne Mansour Cissé est d'avis qu'il faut éliminer les réseaux sociaux. "Je demande au Président Macky Sall, si c'est faisable, de prendre des mesures pour la suppression les réseaux sociaux", a lancé le Khalife de Pire, Serigne Mansour Cissé. Qui invite également les Sénégalais au culte du pardon pour une paix durable dans l'union des cœurs tel que le souhaite l'Islam.