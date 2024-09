Gamou Tivaouane 2024 : La police nationale déploie un effectif de 3.000 fonctionnaires et un dispositif de 5 postes de police avancés.

Dans le cadre de l'organisation du Maouloud à Tivaouane, la direction générale de la police nationale a fait face à la presse dans la matinée pour revenir sur les dispositifs qui ont été déployés pour une bonne organisation de cet événement.



Selon le commissaire urbain de Tivaouane, Ibrahima Diouf, 3.000 fonctionnaires de la police en civil et en tenue ont été déployés sur le terrain afin de veiller à la fluidité de la circulation, lutter contre les accidents de la route et la délinquance. Des moyens roulants et de surveillance aérienne ont été aussi mis en place.



Pour les besoins de sécurité de l'événement, l'intervention sera axée sur

10 secteurs répartis en zones à travers 5 postes de police avancés. La population a été invitée à se rapprocher de ces postes pour une meilleure prise en charge des demandes sécuritaires. De plus, un dispositif de sensibilisation a été déployé contre les accidents de la circulation, ainsi qu'un poste médical avancé pour offrir des soins gratuits et des médicaments aux fidèles…

































































































dakaractu