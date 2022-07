Gandiol-Guet-Ndar: Un réseau de trafic de migrants démentelé et 88 personnes interpellées

88 migrants de nationalités diverses, dont 6 convoyeurs qui opéraient entre la Gambie, Kafountine, Mbour et Saint-Louis ont été interpellés. Le Haut commandement de la gendarmerie informe avoir saisi du matériel comprenant une pirogue, 3 moteurs hors-bord, 60 bidons, remplis d‘essence et un GPS.



D’après les forces de l’ordre, les investigations se poursuivent avec l’implication d’une autre pirogue activement recherchée avec l’appui de la base navale de Saint-Louis.



La Gendarmerie nationale «apprécie à sa juste valeur l’apport significatif des populations dans la lutte contre ce fléau et les invite à informer le Centre de renseignement et des opérations pour toute information utile, en appelant aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20.