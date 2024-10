Gaoual tacle Dalein : « Cellou se permet à nouveau de manipuler… »

Le gouvernement guinéen a réagi à la rencontre entre Cellou Dalein Diallo président de l’UFDG et Moussa Faki, président de la commission de l’Union Africaine. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Dalein s’inscrit à nouveau dans une logique de manipulation.



“De la récupération politique sans fin. Cellou Dalein se permet à nouveau de manipuler les propos du président de la Commission de l’Union Africaine pour tenter de discréditer notre pays. Mais de quel droit ? Les institutions africaines et internationales travaillent avec nous, dans le respect des procédures établies, et connaissent les vrais canaux pour comprendre la situation de la Guinée. Celles-ci respectent notre souveraineté et n’ont jamais eu besoin d’un homme en perte de vitesse pour parler en leur nom”, a écrit Ousmane Gaoual Diallo.



Pour lui, Cellou Dalein a “choisi l’isolement, le rejet du dialogue et le chemin du séparatisme, parce qu’au fond, vous n’aimez pas la Guinée et, finalement, vous ne la connaissez pas. Il est temps de changer de refrain : cette existence politique, qui repose sur une rhétorique de haine, n’a plus sa place dans notre pays. Ces attaques systématiques contre nos institutions sont sans intérêts et irresponsables”.



Pour finir le porte-parole du gouvernement guinéen prévient le leader de l’UFDG : “ce qui a pu marcher hier ne marchera plus aujourd’hui. La Guinée avance sur son chemin de paix, et rien ne viendra l’arrêter”.





























































Bhoye Barry pour guinee7.com