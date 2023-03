Garage Nioro de Kaolack/ 17 acteurs du transport interpellés: chauffeurs et transporteurs exigent leur libération et interpellent les autorités administratives de Kaolack

Rédigé par Dakarposte le Mardi 14 Mars 2023 à 14:58

Après l'interpellation de leurs collègues de travail, chauffeurs et transporteurs de la gare routière Nioro de Kaolack ont pris d'assaut ce matin le commissariat central de Kaolack.



S'étant rendus sur les lieux pour demander la libération de ces derniers, ils ont finalement été dispersés par les éléments de la police.



Au finish, ils se sont tous rendus devant les locaux du service des mines afin de faire face à la presse. Leur message c'est d'abord la libération des 17 personnes interpellées très tôt ce matin à la gare routière Nioro de Kaolack et le report de l'élection pour le renouvellement du bureau du regroupement des chauffeurs et transporteurs.



Pour rappel, 6 candidats en lice déplorent la façon dont le fichier électoral de ladite gare routière a été concocté par l'équipe sortante tout en interpellant le gouverneur et le préfet de Kaolack sur cette situation. Récusant la légitimité de l'actuel président, ils ont préféré ce matin mettre en place leurs propres tableaux en lieu et place des autres tableaux accrédités. Pour l'heure, le président en question reste injoignable...

Mamadou Ndiaye