Garde à vue prolongée pour Lat Diop : pas d'audition ni de confrontation, ce mardi

L'ancien directeur général de la Lonase était encore, dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), ce mardi 24 septembre 2024. Toutefois, nos sources renseignent que l'ancien ministre des Sports n'a pas été auditionné et qu'il n'y a pas eu de confrontation non plus entre lui et son accusateur, Mouhamed Dieng, patron de 1XBet Sénégal. Ainsi, il retourne tranquillement au commissariat du Port, où il va encore passer la nuit.



Nous y reviendrons…





























































































dakaractu