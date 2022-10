La Gare routière des Beaux Maraîchers est secouée par une sombre accusation de viol entre un policier et une fille de 16 ans. ‘’Les Echos’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce vendredi renseigne que la fille accusé un policier de viol. Mais le flic, si on en croit toujours le journal, dément et dit l’avoir surprise en pleins ébats avec un autre homme.

































actusen