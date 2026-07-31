Gaza : Donald Trump annonce un accord « historique » sur le désarmement du Hamas et le retrait progressif d’Israël

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la conclusion d'un accord qu'il présente comme une avancée majeure vers la paix au Proche-Orient.

Fidèle à sa méthode de communication, le chef de la Maison Blanche a dévoilé cette initiative sur son réseau social, sans en préciser immédiatement les contours ni le calendrier de mise en œuvre. Une pratique désormais familière, où les grandes annonces précèdent souvent la formalisation des modalités diplomatiques.



Dans son message, Donald Trump salue « un accord historique » et « une étape monumentale vers une paix et une sécurité durables ». Selon ses déclarations, ce résultat est l'aboutissement de plusieurs semaines de négociations conduites en Égypte sous l'égide du « Conseil de la paix », une instance créée à son initiative afin de favoriser le règlement du conflit israélo-palestinien.



Le dispositif annoncé repose sur un mécanisme progressif. À mesure que le Hamas procédera à son désarmement, les forces israéliennes se retireront graduellement de la bande de Gaza.

Une force internationale de stabilisation prendra alors le relais, en coopération avec une nouvelle police palestinienne, afin d'assurer la sécurité du territoire et d'accompagner la transition vers une nouvelle administration civile.



Cette architecture reprend en partie les dispositions envisagées dans l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre dernier.

Toutefois, sur le terrain, la trêve demeure extrêmement précaire, les opérations militaires israéliennes se poursuivant encore dans plusieurs secteurs de l'enclave palestinienne.



Des responsables de haut rang du Hamas ont confirmé à l'Agence France-Presse qu'un accord avait effectivement été trouvé sur « la question des armes » ainsi que sur « un retrait progressif » des forces israéliennes.

Ils précisent néanmoins qu'aucun calendrier officiel n'a, à ce stade, été communiqué pour l'application de ces engagements.



L'attitude du gouvernement israélien demeure, quant à elle, empreinte d'incertitude. Aucune adhésion formelle n'a encore été exprimée par les autorités de l'État hébreu.

Interrogé sur cette éventualité, un haut responsable de l'administration américaine a indiqué que Donald Trump serait « très, très déçu » si Israël venait à refuser les termes de cet accord.

Selon les responsables du Hamas, les médiateurs internationaux ainsi que le « Conseil de la paix » auront pour mission de veiller au respect des engagements pris par chacune des parties.

La future Force internationale de stabilisation, appelée à rassembler des contingents multinationaux placés sous l'autorité de cette nouvelle structure, serait chargée d'assurer la sécurité de Gaza aux côtés des nouvelles forces palestiniennes.



Une réunion des principaux médiateurs — l'Égypte, les États-Unis, le Qatar et la Turquie — devrait se tenir prochainement au Caire afin d'examiner les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'accord, selon des informations diffusées par la chaîne égyptienne Al-Qahera News.



Sur la question sensible des armes, un responsable du Hamas a indiqué que l'ensemble de l'arsenal serait remis au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG), une autorité composée de technocrates palestiniens appelée à administrer le territoire durant la période de transition.

Cette instance deviendrait ainsi l'unique autorité habilitée à détenir, conserver et contrôler les armes dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à une démilitarisation progressive placée sous supervision internationale.



Si cette annonce nourrit l'espoir d'une évolution majeure du conflit, de nombreuses inconnues demeurent. L'absence d'un calendrier précis, les réserves potentielles d'Israël et les défis liés à l'application concrète des engagements invitent à la prudence.

Comme souvent dans les processus diplomatiques au Proche-Orient, l'annonce politique marque le commencement d'une négociation dont la réussite dépendra désormais de la volonté des acteurs à traduire les déclarations en réalités.

