Gendarmerie : Keur Mbaye Fall se dote d'une nouvelle brigade de proximité

La commune de Keur Mbaye Fall a étrenné une nouvelle brigade de proximité. Celle-ci a été inaugurée hier jeudi 10 juin, par le général de brigade, Haut-Commandant en second de la gendarmerie nationale, en présence des autorités administratives et judiciaires.Cette brigade, d'après le haut-commandant de la gendarmerie nationale Jean-Baptiste Tine, vient renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place dans la commune et répond aux demandes de sécurité formulées par les populations.