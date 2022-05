Gérald Darmanin, Pap Ndiaye, Sylvie Retailleau, Amélie Oudéa-Castéra… Découvrez la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne

Après plusieurs jours de tractations et de derniers calages, la composition du nouveau gouvernement, emmené par la Première ministre Elisabeth Borne, a été dévoilée, vendredi 20 mai, par le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler. Une annonce tardive puisque cela fait quasiment un mois qu'Emmanuel Macron a été réélu. "Cela n'est pas une chose légère, cela requiert du temps, des échanges de fond", avait expliqué le chef de l'Etat jeudi.



Finalement, les choses se sont donc accélérées au cours des dernières heures. Hormis la Première ministre, officiellement "chargée de la Planification écologique et énergétique", la nouvelle équipe gouvernementale compte 27 membres (13 femmes et 14 hommes), la parité étant respectée. Parmi eux, on compte 17 ministres de plein exercice, six ministres délégués et quatre secrétaires d'Etat. De nouvelles nominations pourraient suivre après les élections législatives des 12 et 19 juin.



Voici la composition du gouvernement Borne :



Les ministres

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique



Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur



Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères



Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice



Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires



Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse



Sébastien Lecornu, ministre des Armées



Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention



Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion



Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées



Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire



Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques



Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-Mer



Rima Abdul Malak, ministre de la Culture



Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique



Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques



Les ministres délégués

• Auprès de la Première ministre



Olivier Véran, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique



Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes, de la Diversité et de l'Egalité des chances



• Auprès du ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique



Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics



• Auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique



Christophe Béchu, ministre délégué chargé des Collectivités territoriales



• Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères



Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité



Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe



Les secrétaires d'Etat

• Auprès de la Première ministre



Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement



Justine Benin, chargée de la Mer



Charlotte Caubel, chargée de l'Enfance



• Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères



Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux