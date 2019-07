Géraud Moussarie, directeur de BP Senegal : “Nous sommes en bonne voie pour livrer le premier gaz GTA dès 2022”

La concertation sur la mise en oeuvre de la loi sur le contenu local abritée ce mardi par le Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) a servi de tribune à British Petroleum de donner une idée de l'état actuel des travaux du projet Grand Tortue Ahmeyin du nom du gisement de gaz dont elle a eu le permis d'exploitation.

Selon le directeur de sa représentation locale, Géraud Moussarie, les travaux sont à la première phase du développement. “ Après notre décision finale d'investissement en décembre 2018, soit exactement deux ans après l'entrée de BP dans la région, nous avons aujourd'hui amorcé, la construction de la première phase du projet GTA. Nous travaillons en partenariat avec nos contractants. Nous sommes en bonne voie pour livrer le premier gaz GTA dès 2022”, affirme Géraud Moussarie selon qui, “ce projet permettra d'assurer plus de 30 ans de gaz pour le Sénégal et la Mauritanie et va générer des milliards de dollars de recettes ainsi qu'une source d'énergie domestique moins couteuse”.

Mais à l'en croire, les les avantages vont au delà de l'apport d'énergie. Il faudra en outre attendre d'importants revenus pour le pays mais aussi une opportunité de contenu local croissant.

L'approche de BP pour developper le contenu local, fait-il savoir, s'appuie sur trois piliers, les investissements sociaux, le développement d'un chaine d'approvisionnement compétitive et le renforcement des compétences locales.









dakaractu