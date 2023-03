Geste humanitaire des jeunes lycéens français, l’école primaire Seydou Nourou Tall rénovée par l’Ong «Action Jeunes»

Au quartier Unité 2 des parcelles Assainies (banlieue Dakaroise), au détour d’une ruelle sablonneuse, se dresse l’imposant mur de l’établissement scolaire Seydou Nourou Tall. A la devanture, c’est l’effervescence des gamins qui attire l’attention. La porte franchie, l’on est accueilli par des écoliers aux visages rayonnants et l’allure excitée des uns et des autres. Au centre de la cour de l’école, enseignants, élèves, parents d’élèves et notables du quartier sont réunis pour louer le geste humanitaire de l’Ong, venue de la Mairie de Meudon département des Hauts-de-Seine en France , porter secours à l’établissement. Mme Touré, la présidente du comité de gestion de l’école, exprime sa reconnaissance envers «Action Jeunes». «Ce n’est pas la première fois qu’ils sont venus au secours de nos enfants. Déjà en 2018, cette association avait réfectionné d’autre salles de classe de l’école. Ensuite, ils sont revenus plus tard poser le même acte. Aujourd’hui, c’est la troisième fois que nous voyons «Action Jeunes» investir leurs moyens à l’école Seydou Nourou Tall pour le bien-être scolaire de nos enfants», s’est-elle réjouie. Créée en 1978, l’école primaire Seydou Nourou Tall, plombée par l’usure du temps, s’est finalement retrouvée avec 4 salles de classe fraîchement rénovées grâce aux efforts de

l’Ong «Action Jeunes». M. Fall, directeur de l’établissement, affiche sa satisfaicion : «C’est une école de 16 classes qui reçoit près de 600 élèves. Mais nos salles

de cours se sont tous détériorées. L’Ong «Action Jeunes» nous a permis de repeindre 4 salles de classe ce qui va mettre les élèves dans de très bonnes conditions d’études. Nous leur souhaitons plus de moyens pour que l’année prochaine, cette Ong puisse faire plus ici ou ailleurs». Educateur en prévention spécialisée, Mamadou Aw est revenu sur les missions de l’Ong «Action Jeunes». «Nous faisons du travail de rue, c’est-à-dire aller à la rencontre des jeunes pour es accompagner dans leurs projets. Et souvent, ce sont des gens déscolarisés qui ont besoin d’accompa- gnement. Dans cette école, il nous restait quatre salles que nous n’avions pas réfectionnées. Cette fois-ci, nous avons décidé de revenir pour terminer ce travail», a t- il expliqué.



Par Falilou Mbalo(Bes-bi, le jour)