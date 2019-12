Gestion de l’eau : Exit la Sde, place à Suez

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, va procéder, ce lundi, à la signature du contrat d’affermage puis au lancement de la nouvelle société de gestion et d’exploitation du service public de l’eau potable et zone urbaine et péri-urbaine, Suez.



En effet, à partir de ce 31 décembre 2019, à 00 heures, la Sde ne s’occupe plus de la gestion de l’eau au Sénégal. Les travailleurs de la Sde qui ont été reçus par le chef de l’État ont assuré que tout se passera normalement, même si certains craignent un sabotage des installations de production, en guise de protestation contre l’attribution de ce marché à Suez.

















igfm