Gestion des déchets solides - La mafia des ordures cernée

Sur tous les fronts depuis sa nomination, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique a rencontré les travailleurs de l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), chargée du ramassage des ordures à Dakar. Dans le langage de vérité qu'on lui connaît, Karim Fofana a promis de travailler main dans la main avec les agents de l'Ucg afin que Dakar retrouve son lustre d'antan en plus d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais aussi, il a révélé que 60 millions de Fcfa étaient payés chaque mois à des employés fictifs pendant que de pauvres pères et mères de famille se tuaient pour rendre Dakar propre.

Selon les informations de Libération, c'est un cabinet indépendant qui a débusqué le lièvre et chaque année ce sont 720 millions de Fcfa qui étaient "payés" à des fantômes. A sa décharge, le coordonnateur de l'Ucg, Ousmane Ndao a effectué les correctifs nécessaires dès son arrivée au poste pour mettre fin à cette bamboula qui a duré plusieurs années.

Mais il y'a bien pire. 13 milliards de Fcfa étaient débloqués annuellement dans l'opacité totale en faveur des concessionnaires, chargés de ramasser les ordures. Sans la moindre vérification, les concessionnaires établissaient les factures et se faisaient payer après certification. Tout simplement. Un concessionnaire pouvait prétendre, en croisant les doigts, avoir ramassé les ordures au Plateau, à Ouakam.... et se retrouver avec des centaines de millions de Fcfa. Mais les choses vont changer puisque malgré les pressions, l'Ucg a lancé un appel d'offres en plusieurs lots mettant ainsi fin à cette situation scandaleuse. Les concessionnaires sélectionnés seront payés sur la base d'un tonnage vérifié par toutes les parties et avec un forfait. Le tout pour un montant global qui tourne autour de 9 milliards de Fcfa, soit une économie de 4 milliards de Fcfa !





Cheikh Mbacké Guissé