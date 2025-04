Gestion des fonds Force Covid-19 : plus de 200 millions FCFA déjà consignés par des suspects

L’ancien Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, a été inculpé pour détournement de deniers publics. Il a versé une caution de 150 millions FCFA pour recouvrer la liberté sous le régime du contrôle judiciaire.



L’artiste Baba Hamdy Diawara, arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), est poursuivi pour un supposé détournement de 112 millions FCFA, dont 2,1 millions restent non justifiés selon le parquet. Après avoir fourni des justificatifs, il a consigné 2 millions FCFA et a également été libéré sous contrôle judiciaire.



La styliste Alimatou Sadiya Guéye a pour sa part déposé une caution de 50 millions FCFA. Inculpée pour détournement de fonds publics, elle bénéficie elle aussi d’une liberté provisoire, encadrée par le contrôle judiciaire.



Enfin, l’animateur Demba Mody Tandian, alias Tage, visé par une accusation portant sur 73 millions FCFA, a fermement contesté les faits. Avec l’appui de son avocat Me Amadou Aly Kane, il a fourni une série de justificatifs, ce qui lui a permis de rentrer chez lui.



Ces mises en liberté provisoires s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire qui met en lumière les enjeux liés à la transparence et à la reddition des comptes dans la gestion des ressources publiques.











































Le Soleil