Gestion du Covid-19: Révélations sur le malaise entre Pr. Seydi et le ministre de la Santé AbdoulayeDiouf Sarr

Une série de mesures a été prise par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à l'insu du Pr. Seydi. Par exemple, le transfert de certains patients à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, la gestion du hangar des pèlerins à Yoff et le projet d'envoi de patients au centre de santé de Ngor. Et pour ne rien arranger de l'atmosphère, le ministère de la Santé a entamé des travaux d'agrandissement du site de l'hôpital Dalal Jam, alors que le Professeur Seydi court derrière le montage des cabines supplémentaires du Centre de traitement de Fann, dont la tutelle tarde à achever les travaux depuis des mois.



Occupé par les soins des malades, le Professeur Moussa Seydi, qui a installé ses hommes dans les différents centre de traitement à Dakar et Touba, aurait ainsi choisi de couper les ponts avec la gestion, qualifiée politique du ministre de la Santé. Il a décidé unilatéralement de priver l'envoi de certaines informations à la tutelle.



"Il n'envoie plus de SMS au ministère de la Santé comme il était de coutume à l'occasion de chaque décès", confie une source au sein des acteurs de la lutte contre le coronavirus. Selon certaines indiscrétions, le médecin et le ministre "ne s'entretenaient plus au téléphone depuis quelques mois", mais d'après des informations à nos confrères, c'était avant que le Président Macky Sall ne vienne en soutien au Pr. Seydi, un homme qu'il respecte, un scientifique qu'il chouchoute.