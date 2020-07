Gibraltar: Deux corps de Sénégalais candidats à l’émigration clandestine, repêchés

Deux corps de Sénégalais candidats à l’émigration clandestine, ont été repêchés après un naufrage, survenu dans la nuit du lundi à mardi, dans le détroit de Gibraltar. Ils étaient dans une embarcation de migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée vers l’Europe.



Selon le journal "Les Echos", la même nuit, 6 personnes, dont la nationalité n’est pas dévoilée, ont perdu la vie dans un autre canot secouru par les gardes-côtes espagnoles. La veille du drame, plus de 100 migrants ont été interceptés et renvoyés au port de Nador et Tanger (Maroc).