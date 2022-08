Gorée a le blues – L’érosion côtière, la maison des esclaves, le non-reversement des taxes sur les tickets de la chaloupe… ça craint vraiment !

C’est le maire de Gorée, maître Augustin Senghor par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football, qui a attiré l’attention des Sénégalais. Gorée souffre. L’île est en train de subir les affres de l’érosion côtière et elle peine à recouvrer les taxes sur les tickets payés par les usagers de la chaloupe qui joint Dakar à Gorée.

En effet, c’est le Port autonome de Dakar qui encaisse les tickets payés par les usagers mais il ne reverse pas à la municipalité son dû. Cette somme, même si elle ne représente pas grand-chose, pourrait servir à boucler le budget de la mairie qui en a grand besoin.

Il y a aussi l’affaire de la maison des esclaves qui est gérée directement par le ministère de la Culture. Or, l’île est classée patrimoine mondial et, en conséquence, la mairie devrait être pleinement impliquée dans la gestion de la maison des esclaves qui accueille des milliers de touristes par an et qui génère une manne financière importante.

Augustin Senghor souhaite donc que le ministère de la Culture lui octroie au moins quelques ristournes sur les revenus générés par les visiteurs de la maison des esclaves, et à juste raison car cela se passe ainsi dans tous les pays du monde.











njaydakarposte@gmail.com