Goudiry : Les commerçants dénoncent l’agression de leur camarade et exigent justice

L’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) section YEESSAL de Goudiry a vivement condamné l’agression survenue le 27 janvier 2025 sur la route de KOUSSAN.



Dans un communiqué rendu public ce jour, l’UNACOIS/YEESSAL exprime sa « plus grande fermeté » face à cet acte de violence « inacceptable » et « contraire aux valeurs fondamentales de respect et de dignité humaine ».





Les commerçants de Goudiry appellent les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour enquêter sur cet incident et garantir la sécurité des citoyens.



Ils exigent que les auteurs de cette agression soient traduits en justice et que les victimes, Sieur THIAM et sa famille, reçoivent le soutien nécessaire.



« Nous exprimons notre solidarité avec les victimes Sieur THIAM et sa famille, et nous demandons justice pour cet acte odieux », déclare Mame Mor NIANG, président de l’UNACOIS/YEESSAL.



L’UNACOIS/YEESSAL réaffirme son engagement à lutter contre toute forme de violence et à promouvoir un environnement de paix et de sécurité pour tous.





















































walf