Goudiry : Un jeune berger transhumant égorgé et abandonné dans la brousse de Nieri

Un drame a secoué l’arrondissement de Dianké Makhan, dans le département de Goudiry. Le corps sans vie d’Amadou Ka, un berger transhumant d’environ 20 ans, a été découvert tôt le matin du 11 juillet 2025 dans la brousse de Nieri, commune de Dianké Makhan. Alertés vers 10 heures par un passant ayant remarqué une silhouette inerte gisant dans son sang, les gendarmes de la brigade de proximité de Dianké Makhan se sont rendus sur place pour les premières constatations.



Selon les informations, la victime, originaire de Kabatoky (région de Kaolack), présentait des blessures graves : elle a été égorgée et portait de multiples plaies et hématomes. Amadou Ka, qui séjournait depuis des mois dans le Boundou avec un ami berger à la recherche de meilleures conditions pour son troupeau, s’apprêtait à rentrer chez lui. L’ami, considéré comme l’auteur présumé du crime, a pris la fuite, abandonnant son propre troupeau sur place.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour élucider les circonstances de ce meurtre. Le corps a été transféré au centre hospitalier régional de Tambacounda, où une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes exactes du décès et orienter les investigations. Les gendarmes recherchent activement le suspect en fuite.

















































seneweb