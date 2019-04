Gouvernement : Daouda Faye vole au secours de Chiekhou Oumar Hanne

Et de poursuivre, « Il est enseignant dans le supérieur depuis une vingtaine d’années. Il a été directeur du Coud pendant 4 ans. En plus, il est Docteur, et je pense que dans ce nouveau gouvernement, il n’y a beaucoup qui ont ce niveau. Il est l’un des plus diplômés d’entre eux ».



Toutefois, a soutenu le directeur de l’Endss, « les critiques dont il fait l’objet sont politiques. Quand on est en politique, on essuie des critiques venant de son propre parti, à plus forte raison de l’opposition ».