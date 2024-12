Gouvernement de François Bayrou: ces trois points de blocage qui retardent l'annonce

La composition du nouveau gouvernement va encore se faire attendre. Comme l'a fait savoir l'entourage du président de la République en fin de journée, les noms des ministres ne seront pas annoncés ce dimanche alors que François Bayrou a promis que son équipe serait connue avant Noël.



Selon les informations de BFMTV, trois points de blocage demeurent pour ce qui est des futurs ministres. Il y a en premier lieu le nom du futur ministre des Affaires étrangères, un poste qui était occupé par Jean-Noël Barrot dans le gouvernement de Michel Barnier et lorgné par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le cas épineux de Xavier Bertrand



Le deuxième sujet de débat porte sur le nom du prochain locataire de Bercy, le poste de ministre de l'Économie étant hautement stratégique compte tenu des débats budgétaires qui se profilent dans les prochaines semaines.



Enfin, il y a la question du portefeuille qui pourrait être attribué à Xavier Bertrand, l'actuel président de la région Hauts-de-France. François Bayrou redoute notamment la réaction du Rassemblement national dans le cas où Xavier Bertrand, ardent adversaire du parti d'extrême droite, se verrait attribuer un poste de premier plan.





Et en cas d'arrivée de Xavier Bertrand au poste de garde des Sceaux, "la pression pour une censure sera difficile à contenir", a même mis en garde l'entourage de Marine Le Pen auprès de BFMTV.





Plus tôt dans la journée, sur BFMTV, le vice-président du RN Sébastien Chenu a affirmé que l'arrivée du président de la région Hauts-de-France au gouvernement constituerait un "bras d'honneur" fait au Rassemblement national.













































