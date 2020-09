Gouvernement élargi- Quand le Pr Macky Sall confirme les écrits de dakarposte

Selon des sources jusqu'ici fiables de dakarposte, le silence noté chez le Président Macky Sall ces derniers jours cacherait quelques actions imminentes, comme un remaniement ministériel par exemple.

En effet, nos informateurs, très au fait de ce qui se trame à des niveaux insoupçonnés de la République, croient savoir que Macky Sall serait assez mécontent du travail de certains de ses ministres et Directeurs généraux dont l'efficacité et l'engagement laissent à désirer.

À preuve, même son ami et proche collaborateur Harouna Dia, réputé être dans les secrets du saint des saints , discrètement présent à Dakar depuis plusieurs jours, se serait barricadé et ne répond quasiment plus aux appels téléphoniques.

Seuls quelques proches ont réussi à le joindre et c'est pour s'entendre répondre de manière laconique :

En somme, Harouna Moussa Dia pourrait être au courant de ce qui se trame et ne souhaite donc pas communiquer sur les questions politiques, pour ne pas dire du remaniement qui serait présagé.

Nos sources annoncent, cependant, un gouvernement de majorité élargie et le départ de certains ministres dont nous tairons pour le moment les noms. Il s'agit, entre autres, de ceux-là qui ne sont pas, du tout alors à la hauteur. Parmi eux, il y'en à un qui a une double nationalité (Sénégalaise et Anglaise)...

On parle également du départ d'un certain nombre de Directeurs Généraux (dont certains qui ont dépassé l'âge de la retraite) ou qui seraient d'une incompétence avérée.

En un mot comme en mille, il nous revient que le président de la République serait mécontent du travail d'un grand nombre de responsables qui ne se donnent pas à fond pour lui assurer les succès qu'il attend, tant au plan gouvernemental qu'au plan électoral. Et, depuis le seuil de la dernière Présidentielle.

" glisse une de nos sources avant de renchérir:

En tout cas, dakarposte, qui continue de fouiner, vous promet d'y revenir!

"Je suis sur des dossiers économiques et je n'ai donc pas beaucoup de temps" !"Certains d'entre eux (ministres comme Dg ont été reconduits pour la forme, mais ils vont quitter sous peu"D'ailleurs beaucoup d'entre eux n'avaient pas mouillé le maillot à l'occasion de la présidentielle passée pour ne pas dire qu'ils auraient joué un double jeu et le Président le sait"